Стало известно о возможной закупке Россией валюты для резервов

Bloomberg: Россия может закупить $200 млн в юанях для своих резервов в мае

Россия может закупить иностранную валюту для своих резервов уже в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, на данный момент доходы от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня, поэтому закупки валюты возможны уже в этом месяце. Для этого российская сторона использует юани, в долларовом эквиваленте сумма закупок может составить около 200 миллионов.

Китайская валюта является ключевым активом, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, подчеркивает Bloomberg. Это подчеркнет способность российской стороны поддерживать приток доходов от нефти на фоне санкций.

В апреле специалисты объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть. Они подчеркнули, что валюта теряет силу на фоне окончания налогового периода, «когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций».