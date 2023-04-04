Аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть

РБК: аналитики объяснили ослабление рубля окончанием налогового периода

Аналитики прокомментировали ситуацию с курсом рубля, который показывает тенденцию к ослаблению. Об этом эксперт рассказали в беседе с РБК.

Специалисты объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть. Они подчеркнули, что валюта теряет силу на фоне окончания налогового периода, «когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций».

В материале отмечается, что активные сделки по продаже активов зарубежных компаний в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в недружественных валютах также повлияли на курс отечественной валюты. Кроме того, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и дальнейшее подорожание топлива позитивно отразятся на рубле в будущем.

3 апреля курс доллара превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, евро — 85 рублей. При этом цены на российскую нефть упали до минимума. Средняя цена топлива Urals снизилась до 47,85 доллара за баррель с 2020 года.