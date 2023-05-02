Разведка ФРГ посоветовала задергивать шторы из-за угрозы российских шпионов

NYT: разведка ФРГ призвала работающих близ посольства России задергивать шторы

Разведслужбы Германии просили чиновников, работающих в зданиях вблизи российского посольства в Берлине, отворачивать экраны компьютеров от окон, задергивать шторы и не использовать беспроводные устройства из-за угрозы слежки со прослушки российских шпионов, пишет газета The New York Times.

«Это кажется почти комичной ситуацией для чиновников одной из самых могущественных европейских стран, где напряженность в связи с российским шпионажем связана с тем, что правительство Германии долгое время, казалось, хотели игнорировать [проблему]», — пишет NYT.

Бывшая старшая помощница экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель также рассказала, что ее сотрудники ранее гадали, сколько вероятных шпионов России могут работать в дипмиссии.

Сообщения о попытках защититься от шпионажа звучат на фоне массовой взаимной высылки дипломатов — на это пошли и в Берлине, и в Москве.