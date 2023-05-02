Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 2 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Центр». Склад 81-й аэромобильной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в районах населенных пунктов Червонная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также около Серебрянки и Григоровки в ДНР было уничтожено до 65 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

Ранее ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске. Удар нанесли установки залпового огня «Торнадо-С».