Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:18, 2 мая 2023Бывший СССР

Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске

Минобороны сообщило, что силы ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

Как уточнил Астафьев, установки залпового огня «Торнадо-С» на соледаро-бахмутском направлении уничтожили вагон с боеприпасами.

Помимо этого , авиация группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Центр» нанесла удары по восьми опорным пунктам украинских войск на красно-лиманском направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Всего на данном направлении ударам подразделений группировки подверглись порядка 170 целей, в том числе районы сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Раскрыта причина женской лжи об оргазмах
Няня изнасиловала подростка рядом со спящим сыном
Назван срок возвращения тепла в Москву
Мать подозреваемого в убийстве грудного ребенка опровергла его виновность
Движение на перегоне в Брянской области после схода состава восстановлено
Москвичи назвали любимые блюда в известной советской закусочной
Нескольким регионам России предрекли июльское тепло в ближайшую неделю
Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске
На вулкане Шивелуч произошел рой землетрясений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.