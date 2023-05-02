Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске

Минобороны сообщило, что силы ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

Как уточнил Астафьев, установки залпового огня «Торнадо-С» на соледаро-бахмутском направлении уничтожили вагон с боеприпасами.

Помимо этого , авиация группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Центр» нанесла удары по восьми опорным пунктам украинских войск на красно-лиманском направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Всего на данном направлении ударам подразделений группировки подверглись порядка 170 целей, в том числе районы сосредоточения огневых средств и живой силы противника.