Савчук: авиация группировки «Центр» нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ

Авиация группировки Вооруженных сил РФ «Центр» нанесла удары по восьми опорным пунктам украинских войск на красно-лиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

По его словам, всего на данном направлении ударам подразделений группировки подверглись порядка 170 целей, в том числе районы сосредоточения огневых средств и живой силы противника. Также оперативно-тактическая авиация ударила по восьми опорным пунктам ВСУ. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS и беспилотный летательный аппарат противника.

Также Савчук рассказал, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки войск «Центр» вскрыла позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинской армии. В результате украинские войска понесли потери в личном составе.

