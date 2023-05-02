Военный эксперт сравнил ситуацию в зоне СВО с Курской битвой

Военный эксперт Дандыкин: ситуация с СВО напоминает события 1943 перед Курской битвой

Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) с событиями 1943 года перед Курской битвой. Его слова передает газета «Известия».

«Мы тогда сознательно ушли в оборону, а наши противники готовили решающее наступление», — отметил Дандыкин, добавив, что резервы необходимо рано или поздно выдвигать на передовую. Он также высказал мнение, что, «похоже, этот момент наступил». «Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов, дефицит или отсутствие которых сорвет любую атаку», — пояснил эксперт.

Групповой ракетный удар российских сил 1 мая поразил места сосредоточения противника и боеприпасов, а также украинские предприятия, производящие оружие. По словам эксперта, подобные ситуации серьезно обескровливают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

О ракетном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины Минобороны России сообщило ранее. В результате российские войска нарушили работу предприятий, которые выпускают военную технику, вооружения и боеприпасы для ВСУ.