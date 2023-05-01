Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины

ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

В ночь на понедельник, 1 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в ведомстве.

В результате российские войска нарушили работу предприятий, которые выпускают военную технику, вооружения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что военные России поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Этот факт подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

