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13:55, 1 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины

ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на понедельник, 1 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в ведомстве.

В результате российские войска нарушили работу предприятий, которые выпускают военную технику, вооружения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что военные России поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Этот факт подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Варвара Кошечкина
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