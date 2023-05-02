Глава МИД Украины рассказал о засыпании с мыслями о контрнаступлении

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что засыпает с мыслями о контрнаступлении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что засыпает с мыслями о контрнаступлении, а днем делает все для его реализации. Его слова передает РИА Новости.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днем занимаюсь, чтобы ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») получили от партнеров все, что им нужно для контрнаступления», — сказал он.

По словам министра, надо меньше говорить о контрнаступлении. Кулеба отметил, что следует работать над тем, чтобы оно произошло, и власти Украины делают это на 120 процентов каждый день. Как он утверждает, готовящаяся наступательная операция может не стать решающей.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Кроме того, Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление атаки войск республики, добавил дипломат.