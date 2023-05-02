Ядовитая змея постучалась в дверь дома ради спасения сородича

Nine News: змея постучалась в дверь австралийки ради спасения другой рептилии

Ядовитая змея постучалась в дверь жительницы австралийского города Линдендейл, штат Новый Южный Уэльс, ради спасения застрявшего сородича. Об этом сообщает Nine News.

На записи, которую сделала хозяйка дома, видно, как сетчатая коричневая змея поднимает голову и смотрит на женщину. Автор видео стоит по ту сторону стеклянной двери. При ближайшем рассмотрении женщина увидела другую рептилию, которая застряла в небольшом отверстии в доме.

Женщина вызвала змееловов из агентства Safe Snake Services. Змеелов Марион Нель предположила, что рептилия пыталась предупредить австралийку, что ее сородич оказался в беде, и таким образом просила о помощи.

В итоге специалистка по отлову рептилий спасла обеих змей. Первая из них отползла на некоторое расстояние, пока вторую аккуратно высвобождали из отверстия. «Мы постепенно вытаскивали ее наружу голыми руками», — рассказал Нель.

Длина взрослой сетчатой коричневой змеи может достигать 2,5 метра. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Бодесерт, штат Квинсленд, обнаружил ядовитую змею, которая притаилась в ящике с пивными бутылками. Напуганный появлением рептилии австралиец вызвал змеелова.

