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16:28, 2 мая 2023Бывший СССР

Бывший советник Кучмы заявил о грядущем прекращении помощи США Украине

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что США прекратят финансировать Украину через три месяца

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

США прекратят военную и экономическую помощь Украине в течение двух-трех месяцев, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. Его слова передают «Известия».

«Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет, как [бывший президент США Дональд] Трамп сказал», — заявил Соскин.

По его мнению, это произойдет в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, из-за проблем в американской экономике. Во-вторых, по причине падения интереса граждан США к конфликту на Украине. И в-третьих, из-за потенциального провала украинского контрнаступления.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что лучшим способом гарантировать мир в Европе станет решение о членстве страны в НАТО.

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Алевтина Запольская
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