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15:57, 2 мая 2023Бывший СССР

В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной

В офисе Зеленского заявили, что Украина в составе НАТО гарантирует мир Европе

Фото: Libkos / AP

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что лучшим способом гарантировать мир в Европе станет решение о членстве страны в НАТО. О таком условии для защиты региона говорится на сайте ведомства.

По его мнению, вступление Украины в альянс также поспособствует ускорению завершения конфликта в республике. «В дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира», — считает Ермак.

Он добавил, что 80 процентов украинцев поддерживают присоединение к альянсу. Также, как утверждает Ермак, Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе «мощного сигнала» по евроатлантическому будущему страны, а не заявлений об «открытых дверях» в объединение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины в организацию. Кроме того, по итогам переговоров с Зеленским, он отметил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет членом НАТО.

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Кристина Есикова
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