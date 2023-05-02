Российский губернатор снялся в рекламе службы по контракту

Губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту

Губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту. Соответствующий видеоролик глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах Старовойт в военной форме рассказывает о том, чем предстоит заниматься желающим оформить контракт. Кроме того, он обещает мужчинам ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей, выплаты от региона и президента России.

«Если ты хочешь заниматься почетным делом и силен духом, твой выбор — служба по контракту! <..> Для тех, кто готов стать профессиональным воином, Россия предоставляет ряд льгот, в том числе региональные выплаты в 100 тысяч рублей при заключении контракта и единовременную выплату по указу президента РФ в размере 195 тысяч рублей», — заявляет курский губернатор на видео.

До этого Старовойт несколько раз публиковал ролики о тренировках на военном полигоне.

Также к коллеге присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram-канале он предложил жителям региона стать добровольцем или подписать контракт, сопровождая сообщение ссылками и телефонами для связи.

В феврале губернатор Воронежской области Александр Гусев в рамках поездки в Чеченскую Республику побывал на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Там он пострелял на полигоне. Позже в правительстве Воронежской области рассказали, что главе удалось поразить все цели на чеченском полигоне.