Российский губернатор пострелял по мишеням в Чечне и попал на видео

Воронежский губернатор Гусев пострелял по мишеням на полигоне в чеченском Гудермесе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в рамках поездки в Чеченскую Республику побывал на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Там он пострелял на полигоне. Видео с места опубликовал Telegram-канал правительства российского региона.

На появившихся кадрах воронежский глава стреляет из нескольких видов оружия. Так, на первом ролике Гусев использует пулемет Калашникова, а на втором — автомат с глушителем. За тем, как губернатор поражает мишени, следит чеченский инструктор.

В правительстве Воронежской области заявили, что главе удалось поразить все цели на полигоне в Гудермесе. В то же время Гусев в Telegram-канале поделился впечатлениями от посещения базы Российского университета спецназа в Гудермесе.

«Во-первых, масштаб очень впечатляет, разнообразие элементов подготовки, десантной группы, стрелковой. И, конечно, мне кажется, что в наших условиях это очень важный объект», — отметил воронежский губернатор.

Гусев допустил, что чеченский полигон обретет популярность не только в среде военных, но у обычных людей, которые «хотят себя испытать».

В октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены его дети, стреляющие из различного вооружения, в том числе из гранатометов.