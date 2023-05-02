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15:25, 2 мая 2023Россия

Участников спецоперации будут бесплатно переобучать новым профессиям

Премьер Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по востребованным специальностям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства.

Обучение участников СВО будет организовано на базе Института развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также Томского государственного университета. Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство этой категории граждан.

«Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», — подчеркивается в сообщении кабмина.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о льготах при приеме в вузы участников специальной военной операции. Как рассказала «Ленте.ру» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ксения Горячева, также предложено расширить аналогичные льготы для детей, дав квоты при поступлении неродным детям военнослужащих.

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Константин Лысяков
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