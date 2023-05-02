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03:54, 2 мая 2023Экономика

Торговые сети обяжут создать полки с непродовольственными товарами из России

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку законопроекта депутатов «Единой России» в Госдуме и Минпромторга.

Отмечается, что инициатива разработана в целях повышения конкурентоспособности отечественных потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Предполагается, что уполномоченный орган будет определять перечень товаров, которые должны быть представлены на «российской полке».

Ранее законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, направили на согласование в правительство.

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Юлия Мискевич
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