Торговые сети обяжут создать полки с непродовольственными товарами из России

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами

Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку законопроекта депутатов «Единой России» в Госдуме и Минпромторга.

Отмечается, что инициатива разработана в целях повышения конкурентоспособности отечественных потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Предполагается, что уполномоченный орган будет определять перечень товаров, которые должны быть представлены на «российской полке».

Ранее законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, направили на согласование в правительство.