Торговые сети обяжут создать полки с непродовольственными товарами из России
Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами
Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку законопроекта депутатов «Единой России» в Госдуме и Минпромторга.
Отмечается, что инициатива разработана в целях повышения конкурентоспособности отечественных потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Предполагается, что уполномоченный орган будет определять перечень товаров, которые должны быть представлены на «российской полке».
Ранее законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, направили на согласование в правительство.