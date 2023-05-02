На Украине предложили создать награду «орден Бандеры»

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом создать награду «орден Бандеры»

На Украине предложили создать государственную награду в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Петиция с призывом учредить «орден Степана Бандеры» появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — написал автор предложения. Петиция была зарегистрирована 1 мая. В настоящий момент она собрала 200 подписей, а для ее рассмотрения Зеленским необходимо 25 тысяч.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля за прославление Бандеры. Он пообещал при первой же встрече напомнить Шмыгалю о недопустимости чествования личности, которая была идеологом преступных времен.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял запрещенную в России ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.