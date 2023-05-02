Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:10, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине предложили создать награду «орден Бандеры»

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом создать награду «орден Бандеры»

Фото: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

На Украине предложили создать государственную награду в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Петиция с призывом учредить «орден Степана Бандеры» появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — написал автор предложения. Петиция была зарегистрирована 1 мая. В настоящий момент она собрала 200 подписей, а для ее рассмотрения Зеленским необходимо 25 тысяч.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля за прославление Бандеры. Он пообещал при первой же встрече напомнить Шмыгалю о недопустимости чествования личности, которая была идеологом преступных времен.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял запрещенную в России ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России
Хантер Байден назвал себя слишком бедным для выплаты алиментов
50-летний многодетный россиянин погиб в ходе СВО
Россиянин создал сеть баров для обмана подвыпивших клиентов
Польша захотела получить репарации от России после Германии
Обнаружены самые массивные соприкасающиеся звезды
Начальник генштаба Польши усомнился в победе Украины
Москвичи назвали главные причины для переезда
Украинский конфликт спровоцировал раскол в японском обществе
Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.