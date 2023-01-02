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17:36, 2 января 2023Мир

Премьер Польши осудил Шмыгаля за прославление Бандеры

Премьер Польши Моравецкий напомнил коллеге Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры при первой встрече. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны... В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — пообещал он.

Моравецкий добавил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен. Осуждение польского премьера прозвучало в ответ на пост Верховной рады, напоминающем о дне рождения Бандеры.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Виктория Кондратьева
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