Появилось видео с места покушения на замначальника ГУ МВД Запорожской области

СК показал видео с места покушения на замначальника ГУМВД Запорожской области в Мелитополе

Следственный комитет (СК) показал видео с места покушения на замначальника ГУ МВД Запорожской области в Мелитополе. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видны последствия приведения в действие самодельного взрывного устройства, которое было заложено у ворот дома полицейского.

В результате взрыва были выбиты окна в машине, стоявшей во дворе, поврежден забор. Сам хозяин получил минно-взрывную травму, его госпитализировали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.