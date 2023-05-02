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15:00, 2 мая 2023Моя страна

Копия корабля викингов направится из Астрахани в Дербент

Копия корабля викингов пройдет маршрут «Из варяг в персы» из Астрахани в Дербент

Фото: Сава О. Б. / страница «Викинги» во «ВКонтакте»

Команда российских реконструкторов пройдет на драккаре «Скальд», который считается крупнейшей в стране копией корабля викингов IX-XI веков, по маршруту «Из варяг в персы». Как сообщает ТАСС, протяженность пути из Астрахани в Дербент составляет 520 километров, по нему в 987 году ходили русы.

«Мы готовим исторический поход по Каспийскому морю, выходим 14 мая из Астрахани в сторону Дербента. Древние русы ходили в Дербент, был такой поход посольства к дербентскому эмиру. Мы повторим этот маршрут, пойдем на 18-метровом драккаре, самой большой реплике в клубах России», — рассказал организатор липецкого фестиваля реконструкторов раннего средневековья «Русборг» Павел Семенов.

Он отметил, что во время похода запланированы две остановки — на острове Чечень и в Каспийске. Драккар подготовят к походу на фестивале «Русборг», который пройдет в Липецкой области с 5 по 9 мая. Корабль будут шпаклевать, красить, смолить дно, после чего его трейлером доставят в Астрахань.

В походе примет участие команда из представителей 25 клубов реконструкторов России. Это будет самый большой поход драккара «Скальд».

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Варвара Кошечкина
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