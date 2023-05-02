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11:51, 2 мая 2023Россия

Власти российского города-миллионника обратились к жителям из-за беспилотников

Мэрия Воронежа призвала горожан сообщать об увиденных беспилотных аппаратах

Фото: Mikhail Rogozin / Globallookpress.com

Мэрия Воронежа призвала горожан сообщать об увиденных беспилотных аппаратах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации российского города-миллионника.

Власти обратились к гражданам с призывом передавать сообщения об обнаруженных дронах в полицию и ФСБ.

«По возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контакт с БПЛА, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту, оператору), в том числе при снижении или приземлении БПЛА», — добавили в мэрии.

Кроме того, власти призвали горожан фиксировать факт нахождения дрона в воздухе или на земле.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Марк Леонов
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