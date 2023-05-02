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16:56, 2 мая 2023Россия

Путин дал поручения после пожара в Свердловской области

Президент Путин поддержал идею восстановить сгоревшее в Сосьве исправительное учреждение
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложения восстановить сгоревшую лечебно-исправительную колонию в Сосьве Свердловской области и представить к наградам ее сотрудников, спасавших людей. Такое заявление он сделал на совещании с членами правительства, отрывок его выступления приводит Telegram-канал «Пул 3».

«Нужно представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительно-трудовом учреждении, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели», — сказал глава государства.

Он также потребовал восстановить сгоревшие дома к отопительному сезону.

Пожар в уральском поселке Сосьва произошел 25 апреля. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения № 23. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек.

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Евгения Куликова
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