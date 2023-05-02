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13:54, 2 мая 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли удары по соляным шахтам под Соледаром

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ наносят удары по соляным шахтам со складами оружия под Соледаром
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по соляным шахтам под Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости.

За 30 минут осуществлены удары с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерии калибра 152 миллиметра, а также минометов и танка. По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», под Соледаром «постоянно так», украинские войска бьют всеми видами вооружения по этому району. Подразделения ЧВК отвечают на атаки ВСУ, в том числе при помощи авиации.

В январе Соледар был освобожден и взят под контроль российских войск, в том числе соляные шахты, которые с 1960-х годов частично использовались как хранилище запаса вооружения советской армии.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек. Он отметил, что захваченное оружие пригодно к употреблению.

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Варвара Кошечкина
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