ВСУ нанесли удары по соляным шахтам под Соледаром

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ наносят удары по соляным шахтам со складами оружия под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по соляным шахтам под Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости.

За 30 минут осуществлены удары с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерии калибра 152 миллиметра, а также минометов и танка. По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», под Соледаром «постоянно так», украинские войска бьют всеми видами вооружения по этому району. Подразделения ЧВК отвечают на атаки ВСУ, в том числе при помощи авиации.

В январе Соледар был освобожден и взят под контроль российских войск, в том числе соляные шахты, которые с 1960-х годов частично использовались как хранилище запаса вооружения советской армии.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек. Он отметил, что захваченное оружие пригодно к употреблению.