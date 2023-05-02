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18:25, 2 мая 2023Бывший СССР

В Гагаузии огласили итоги выборов главы автономии

Наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузии набрала кандидат от «Шор» Гуцул

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии на юге Молдавии набрала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Голоса распределились следующим образом: Гуцул поддержали 14 890 избирателей (26,47 процента), Григорий Узун — 14 849 (26,40 процента). Таким образом, они проходят во второй тур выборов главы Гагаузии, который пройдет 14 мая.

Ранее председатель ЦИК Яна Коваленко сообщила, что в ведомство не поступали жалобы по нарушению избирательного процесса и хода голосования.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. После вооруженного конфликта с молдавскими националистами в середине 1990-х регион получил особый статус, но не стал выходить из состава страны.

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Варвара Кошечкина
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