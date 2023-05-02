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01:59, 2 мая 2023Из жизни

Семья похоронила незнакомца вместо брата и узнала об этом через три года

ABC 7: семья погребла чужого человека вместо брата из-за ошибки похоронного бюро

Фото: Unsplash

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, из-за ошибки похоронного бюро семья погребла незнакомца вместо родного брата и узнала об этом лишь спустя три года. Об этом сообщает ABC 7.

Братья Тони и Ронни Хилл потеряли своего старшего брата Карла 17 апреля 2020 года. 67-летний мужчина скончался от естественных причин и был похоронен на кладбище Рествейл в деревне Алсип.

Со временем семья смирилась со смертью брата и часто посещала его могилу. Однако недавно братьям позвонили из похоронного бюро Gatling’s Chapel. Звонивший сообщил Хиллам, что вместо брата они по ошибке похоронили чужого человека.

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«Мы часто приходили на могилу, чтобы поговорить с братом. Но оказывается, все это время мы говорили с кем-то другим, а не с ним. Почему? Я не понимаю», — заявил Ронни.

Останки покойного более двух с половиной лет находились в морге округа Кук. Судебный эксперт получил неопознанное тело 18 сентября 2020 года, через пять месяцев после смерти Карла Хилла. Так как тело уже разложилось, полиция не смогла использовать отпечатки пальцев для идентификации личности умершего. Попытки опознать его по чертам лица, зубам и с использованием информации из баз данных тоже оказались неудачными. Чтобы идентифицировать тело, ФБР пришлось прибегнуть к более сложным технологиям.

Семья потребовала объяснений от похоронного бюро, но не получила удовлетворительных ответов. Кто похоронен в предполагаемой могиле Карла, неизвестно.

«Карл не заслужил этого. Ни одна семья не заслуживает того, чтобы пройти через такую ситуацию, когда тело хранится в морге вместо того, чтобы покоиться в земле», — подчеркнул Ронни.

Ранее сообщалось, что семья из английской деревни Роклифф, графство Камбрия, по ошибке похоронила незнакомого им человека. Об ошибке стало известно на следующий день, когда сотрудники морга связались с распорядителями похорон — компанией «Джордж Хадсон и сын» — и спросили, когда заберут тело мужчины, которого должны похоронить в Роклиффе.

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Алиса Дмитриева
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