Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак

Советский и российский модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет от рака

Советский и российский художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом «Первому каналу» сообщила его супруга Марина Юдашкина во вторник, 2 мая.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание: врачи сделали все возможное, но не смогли спасти кутюрье. В Доме моды Валентина Юдашкина официально подтвердили смерть модельера.

Известно, что семья хотела отправить модельера на лечение за границу, но там отказались взяться за такой сложный случай. В последнее время Юдашкин лечился в онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов.

Какой был диагноз у Юдашкина

В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак пищевода, в результате чего он лишился почки. Затем нашли метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год Валентин Юдашкин

Он признавался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом.

Когда заболел Юдашкин

Впервые о своей болезни Юдашкин рассказал в феврале 2021 года. Он признался, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, — когда идешь на чекап вновь. Ты себя готовишь морально и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами, когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть Валентин Юдашкин

Родственники Юдашкина спокойно восприняли известие о его болезни, модельер продолжал работать. После курса лечения он регулярно занимался здоровьем.

В марте того же года дочь модельера Галина рассказала о борьбе отца с раком. Она заявила, что Юдашкин чувствует себя отлично и пребывает в рабочем настроении. «На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется», — заявила Юдашкина.

Кем был Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Подмосковье. В 1991 году он стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Затем его показы с успехом прошли в Италии, Израиле, США — Юдашкин стал знаменит во всем мире.

В 1994 и 1996 годах дизайнер создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1999-м — для женской и мужской футбольных сборных.

В 2012 году стал доверенным лицом Владимира Путина. В том же году он занял пост президента Союза танцевального спорта России, а затем стал главным редактором телеканала «Стиль и мода». Имел звания народного художника и заслуженного деятеля искусств России.

«Мы все уходим»

В июле 2021 года Валентин Юдашкин впервые рассказал о поиске преемника для своего модного дома. «Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас, или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, должен понимать, чем занят», — рассуждал модельер.

По словам Юдашкина, во главе его модного дома должен быть тот человек, которого интересуют не только «тусовки», а тот, кто умеет думать, рисовать, тот, кто «будет уважать компанию и то, что сделано». От преемника кутюрье требовал свежих идей, вдохновленных его творчеством. «Я люблю тех, кто не боится. Потрясающий художник у Валентино. Оставил люксовый дом, внес в него столько молодости, дал еще одну жизнь», — пояснял он.