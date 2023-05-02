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08:29, 2 мая 2023Россия

Двоих россиян задержали с муляжами оружия

Двоих мужчин с муляжами оружия задержали в Белгороде

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Белгороде задержали двоих молодых мужчин с муляжами оружия. Вечером 30 апреля они пытались проникнуть на крышу многоэтажки на улице Макаренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Чтобы выйти на крышу, задержанные взломали дверь на техническом этаже. Причины, по которым они на это пошли, неизвестны. По предварительным данным с ними был третий мужчина, но ему удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Москве по запросу Интерпола задержали сына генерала СВР. Миллиардер Алексей Коротаев находится в розыске Интерпола по запросу Швейцарии, его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В начале апреля Интерпол объявил в розыск сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена, сына губернатора Красноярской области Артема Усса. Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии в Россию в конце марта.

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Екатерина Подвигина
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