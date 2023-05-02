На Украине назвали дату переговоров по зерновой сделке

Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон состоятся 3 мая

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон состоятся 3 мая. Такую дату назвало агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник.

«Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку. Отмечается, что этот вопрос также может быть обсужден с представителями ООН.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Россия не видит, что ее требования по зерновой сделке выполняются. Западные коллеги, отметил он, «рассказывают об усилиях», однако Москве нужны реальные результаты.