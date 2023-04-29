В МИД оценили прогресс в выполнении зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин не увидел результатов по выполнению требований РФ по зерновой сделки

Россия не видит конкретных результатов, которые бы показывали, что требования Москвы по зерновой сделки выполняются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его цитирует РИА Новости.

«Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований», — оценил ситуацию дипломат.

Вершинин отметил, что западные коллеги «рассказывают об усилиях», однако Москве нужны реальные результаты. На сегодняшний день срок сделки истекает 18 мая.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники в администрации главы турецкого государства.

По информации издания, Путин в ответ подчеркнул, что Москва придает значение предложениям Турции. Отмечается, что этот вопрос могут обсудить с ООН.