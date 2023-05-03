«Росатом» начал строительство третьего энергоблока на АЭС в Египте

«Росатом» начал строительство третьего энергоблока на первой в Египте АЭС «Эль Дабаа»

Российская госкорпорация «Росатом» приступила к основному этапу строительства третьего энергоблока на первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль Дабаа». Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что на площадке сооружения прошла церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту энергоблока № 3. Председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль рассказал, что в 2022 году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку первого бетона для первого и второго энергоблоков и поставку устройства локализации расплава. Он также добавил, что работы по проекту идут в соответствии с графиком.

В свою очередь старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании «АСЭ» Александр Корчагин подчеркнул, что начало строительства третьего энергоблока говорит о том, что проект набирает темп. Он также выразил уверенность в том, что Россия вместе с египетскими коллегами добьется успеха в реализации проекта.

В ноябре 2022 года стало известно о том, что «Росатом» приступил к строительству второго энергоблока на первой в Египте АЭС «Эль Дабаа». Позже гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» планируется начать в 2023 году.

«Эд-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена «Росатомом» в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира.