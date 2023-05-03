Стали известны личности подозреваемых в убийстве двух российских аниматоров

На Кубани в убийстве аниматоров заподозрили рецидивиста и двух ранее судимых подельников

Стали известны личности подозреваемых в убийстве двух ранее пропавших аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Первый фигурант — 31-летний рецидивист Демьян К. Мужчина судим за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство. Также были задержаны его подельники — 30-летний Анатолий Д. и 44-летний Арам Т. У них также есть судимости. Задержанные дают показания. Помимо этого, они указали место, где находятся тела пропавших.

Как рассказали «Ленте.ру» в управлении СКР по Краснодарскому краю, вечером 28 апреля возле станицы Березанской подозреваемые увидели стоящих возле иномарки на трассе мужчину и девушку — у их машины пробило колесо. Фигуранты решили расправиться с незнакомцами ради их денег и других ценностей. Преступникиотобрали у жертв кошельки, перевели все деньги с карты Чубко на карту Мостыко, а после сняли более 180 тысяч рублей в одном из банкоматов в соседней кубанской станице. По данным канала «112», Кирилла Чубко зарезали в восемь утра возле станицы Ирклиевской, а его напарницу — спустя час.

Автомобиль, на котором передвигались аниматоры, сожгли в лесополосе.

Сотрудники СКР уже нашли тело Кирилла Чубко со следами насильственной смерти. Место, где спрятано тело девушки, сейчас устанавливается.