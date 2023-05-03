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02:51, 3 мая 2023Экономика

Росстат оценил уровень бедности в России за 2022 год

Росстат: доля малоимущих в России за 2022 год упала до нового минимума 9,8 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Росстат оценил уровень бедности в России за 2022 год. Согласно новым данным, в прошлом году за чертой бедности находилось 14,3 миллиона граждан страны, или 9,8 процента населения, передает РБК.

Это на один миллион человек ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года. В результате пересмотра данных обновлен исторический минимум официального числа малоимущих россиян. С 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10 процентов населения. При этом наиболее близкие значения фиксировали в 2012 году: тогда к малоимущим относилось 10,7 процента россиян, или 15,4 миллиона человек.

Благодаря финансовой поддержке некоторых групп населения удалось сократить дифференциацию граждан по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году. Данный показатель самый низкий с 1998 года, также следует из данных статслужбы.

В апреле в Центре исследований гражданского общества Высшей школы экономики заявили, что по итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду. При этом за несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и количество бедных россиян сократилось.

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Марина Совина
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