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11:01, 14 апреля 2023Экономика

В России сократилось число бедных граждан

ВШЭ: четверть россиян тратят на еду более двух третей от своих доходов

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

По итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду, со ссылкой на Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщает газета «Известия».

За несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и количество бедных россиян сократилось. По словам доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, благосостояние россиян растет «не слишком динамично», отчасти за счет роста господдержки уязвимых слоев населения. В итоге в 2019 году на нехватку денег даже на еду жаловалось семь процентов опрошенных. Доля тех, кому хватало на продукты, но не на обувь и одежду, составляла 16 процентов.

10 процентов от числа опрошенных ВШЭ признались, что тратят почти все деньги на еду. Еще 15 процентов респондентов тратят на продукты две трети и более от своего дохода. Два года назад доля таких граждан составляла 11 процентов и 20 процентов соответственно. При этом количество россиян, которые не могут позволить себе автомобиль, выросла с 20 до 25 процентов.

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Полученные данные говорят об усилении расслоения и поляризации общества, отметил доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Доля бедных граждан снижается, но вместе с ней уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает меньше.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, с 2017 по 2022 год количество бедных россиян уменьшилось на 3,6 миллиона человек. Сейчас число россиян, не преодолевших черту бедности, составляет 10,5 процента. Такой результат власти объясняют активными мерами поддержки государства и доведением доходов до уровня прожиточного минимума. При этом, по данным Росстата, целевой уровень бедности на 2022 год равнялся 10,8 процента. В 2023-м власти прогнозируют дальнейшее снижение этой цифры до 10,1 процента.

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Вячеслав Агапов
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