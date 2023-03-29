В России рассказали об уменьшении количества бедных

Вице-премьер Голикова: с 2017 по 2022 год число бедных в России уменьшилось на 3,6 млн

С 2017 по 2022 год количество бедных россиян уменьшилось на 3,6 миллиона человек. Сейчас число россиян, не преодолевших черту бедности, составляет 10,5 процента, передает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Снижение числа бедных Голикова объяснила активными мерами поддержки со стороны государства и доведением доходов до уровня прожиточного минимума.

«Среднедушевые доходы у наименее обеспеченного населения выросли в IV квартале 2022 года на 41 процент в номинальном выражении по сравнению с IV кварталом 2021 года. Особо хочу отметить рост денежных доходов у 10 процентов наименее обеспеченного населения», — заявила вице-премьер.

По данным Росстата, целевой уровень бедности на 2022 год равнялся 10,8 процента. В 2023-м власти прогнозируют дальнейшее снижение этой цифры до 10,1 процента.

В январе ученые Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Института проблем рынка РАН заявили, что низкий доход загоняет россиян в «ловушку бедности», из которой они не могут выйти самостоятельно. Эксперты предложили решить проблему при помощи безусловного базового дохода.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году принять меры для уcкорения роста реальных зарплат населения и сокращения уровня бедности. Ответственными за это поручение он назначил премьер-министра Михаила Мишустина, высших должностных лиц субъектов и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Они будут отчитываться по достигнутому прогрессу один раз в месяц.