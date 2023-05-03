В Белграде подросток открыл стрельбу в школе

В Белграде 14-летний подросток застрелил охранника и ранил несколько учеников в школе

В Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу из отцовского пистолета утром в среду, 3 мая, в школе имени Владислава Рыбникаря. Об этом сообщили в МВД Сербии, пишет Srbija Danas.

Несовершеннолетний пришел в школу в районе Врачар в центре сербской столицы с оружием и около 8:40 по местному времени (9:40 по московскому времени) открыл огонь. В результате стрельбы погиб охранник, пострадали преподаватель истории и несколько учеников. В МВД уточнили, что стрелявший является учеником образовательного учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Стрелявший задержан.

По данным местного портала Telegraf, помимо охранника погибли восемь учеников школы. Число раненых не уточняется. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Сообщается, что в детскую поликлинику на улице Тиршовой поступили трое школьников, их состояние оценивается как тяжелое. У одного из детей черепно-мозговая травма, двое других учащихся с огнестрельными ранениями находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что 13-летний школьник убил 71-летнюю учительницу и ранил еще троих педагогов и ученика в школе в бразильском Сан-Паулу. Трое коллег погибшей и школьник смогли обезвредить злоумышленника и передать его правоохранителям.