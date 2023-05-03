Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии

Минобороны РФ объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО

Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии в качестве ответа на действия НАТО по эскалации обстановки. Такое объяснение дал замглавы Минобороны Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных стран, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фомин подчеркнул, что решение было принято для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Замминистра обороны России также отметил, что деятельность Москвы в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенитета и целостности страны.

26 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также сообщил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, а также передала ракетный комплекс «Искандер».

В свою очередь, посол России в Минске Борис Грызлов рассказал, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто ближе к западным границам Союзного государства. Он также напомнил о размещении американского ядерного оружия в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции, подчеркнув необходимость принятия Москвой и Минском действий по повышению безопасности.