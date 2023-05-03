Джефф Бриджес рассказал об изменении взглядов на жизнь из-за рака и коронавируса

Актер Джефф Бриджес признался, что благодаря раку и коронавирусу стал сильнее любить жизнь

Американский актер Джефф Бриджес рассказал о влиянии серьезных проблем со здоровьем на его взгляды на жизнь. Интервью артиста публикует People.

73-летний исполнитель роли Чувака в «Большом Лебовски» признался, что, после того как в 2020 году ему диагностировали неходжкинскую лимфому, он все время чувствовал будто «танцует со смертью». Это ощущение усилилось из-за дважды перенесенного на фоне ослабленного химиотерапией иммунитета коронавируса.

Бриджес заявил, что благодаря победе над раком пересмотрел свои взгляды на жизнь и стал сильнее любить и ценить то, что у него есть. По словам актера, изменение его внутреннего состояния произошло благодаря огромной поддержке жены и трех дочерей.

Они очень поддерживали меня в борьбе с раком и коронавирусом, и это помогло мне понять, как сильно они меня любят и как сильно я люблю их. Я просто осознал, что вся моя жизненная философия сводится к банальному слову на букву «Л» — любовь Джефф Бриджес

Бриджес добавил, что, когда человек оказывается близок к тому, чтобы потерять все, любовь и благодарность к близким за то, что они находятся рядом в тяжелый период, многократно возрастают.

Ранее Бриджес сообщил, что победил лимфому. После длительного лечения он перешел в стадию ремиссии, так как опухоль уменьшилась до размеров шарика.