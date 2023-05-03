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22:16, 3 мая 2023Мир

Американский правозащитник заявил о скором завершении конфликта на Украине

Американский правозащитник Барака: конфликт на Украине практически подошел к концу

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Украинский конфликт практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, об этом в Twitter пишет американский правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, медиакорпорации в США освещают украинский конфликт только с одной стороны. По мнению юриста, это «не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение». «Война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев», — заявил он о скором завершении конфликта.

Ранее Барака назвал катастрофой решение президента США Джо Байдена втянуть Запад в конфликт с Россией. Он добавил, что уже «слишком поздно осознавать, какой огромной катастрофой для неопытных политиков из США стало решение властей втянуть Запад в военное противостояние».

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Марина Совина
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