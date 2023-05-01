Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 1 мая 2023Мир

Решение США втянуть Запад в конфликт с Россией назвали катастрофой

Правозащитник Барака назвал катастрофой решение США втянуть Запад в конфликт с Россией

Фото: Jim Young / Reuters

Правозащитник Аджаму Барака назвал катастрофой решение президента США Джо Байдена втянуть Запад в конфликт с Россией. Свое мнение он высказал в Twitter.

Барака добавил, что уже «слишком поздно осознавать, какой огромной катастрофой для неопытных политиков из США стало решение властей втянуть Запад в военное противостояние с Россией».

Правозащитник уверен, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу как уловку для подготовки к конфликту с Москвой.

Материалы по теме:
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.Почему развал Союза стал для них ударом?
5 октября 2021
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021

До этого Барака назвал украинцев «пушечным мясом», необходимым для реализации геополитических амбиций США.

Ранее правозащитник заявлял, что США готовят афганский сценарий на Украине. Также он назвал действия Байдена безнравственными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
Глава МИД Армении обсудил с Блинкеном ситуацию с Лачинским коридором
Windows 10 предсказали судьбу Windows 7
В России отреагировали на заявление Украины о финишной прямой перед наступлением
Бородина отреагировала на информацию о блокировке счетов своей компании
Решение США втянуть Запад в конфликт с Россией назвали катастрофой
Названо самое выгодное черноморское направление для отдыха
Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из ПСЖ
Сергей Зверев рассказал о влиянии Вячеслава Зайцева в его успех
В ФСБ рассказали подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.