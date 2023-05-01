Решение США втянуть Запад в конфликт с Россией назвали катастрофой
Правозащитник Барака назвал катастрофой решение США втянуть Запад в конфликт с Россией
Правозащитник Аджаму Барака назвал катастрофой решение президента США Джо Байдена втянуть Запад в конфликт с Россией. Свое мнение он высказал в Twitter.
Барака добавил, что уже «слишком поздно осознавать, какой огромной катастрофой для неопытных политиков из США стало решение властей втянуть Запад в военное противостояние с Россией».
Правозащитник уверен, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу как уловку для подготовки к конфликту с Москвой.
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До этого Барака назвал украинцев «пушечным мясом», необходимым для реализации геополитических амбиций США.
Ранее правозащитник заявлял, что США готовят афганский сценарий на Украине. Также он назвал действия Байдена безнравственными.