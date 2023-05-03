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18:35, 3 мая 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности подписать документ с Азербайджаном

Пашинян заявил о готовности подписать обсуждаемый на переговорах с Азербайджаном документ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать обсуждаемый на переговорах с Азербайджаном документ. Его слова передает «Интерфакс».

«Если будет возможность подписать документ, я буду рад», — сказал он. Политик отметил, что в Вашингтоне проходят переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, и «на переговорном столе есть документ».

Пашинян также поручил участникам переговоров вести их свободно и на основе публичных мнений властей Армении. При этом политик добавил, что во время переговорного процесса могут возникнуть новые идеи. По словам премьера, он решил воздержаться от каких-либо оценок переговоров, так как любые заявления способны повлиять на их ход.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении изоляцией за попытку включить Нагорный Карабах в проект мирного договора. Как он утверждает, если армянская сторона не откажется от претензий на регион, то «не будет никакого мира, не будет коммуникаций», и Армения снова будет изолирована.

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Кристина Есикова
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