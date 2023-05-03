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15:50, 3 мая 2023Бывший СССР

Азербайджан пригрозил Армении изоляцией

Алиев пригрозил Армении изоляцией за попытку включить Нагорный Карабах в мирный договор

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении изоляцией за попытку включить Нагорный Карабах в проект мирного договора, передает РИА Новости.

«Любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна», — заявил Алиев. Он добавил, что если Ереван не откажется от претензий на Карабах, то «не будет никакого мира, не будет коммуникаций», и Армения снова будет изолирована.

Он также заявил, что армянские власти никогда не хотели освобождать спорные территории и будут затягивать переговорный процесс до бесконечности. Такие действия Армении не дают ей никаких преимуществ, но, наоборот, отрезают страну от регионального развития, убежден президент.

В апреле 2023 года между странами в очередной раз разгорелся конфликт из-за Нагорного Карабаха. Власти Армении заявили о незаконном перекрытии азербайджанской стороной Лачинского транспортного коридора в регионе. Алиев же назвал установку контрольно-пропускного пункта «суверенным правом республики».

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Алевтина Запольская
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