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16:31, 27 апреля 2023Бывший СССР

Алиев прокомментировал появление КПП на единственной дороге в Степанакерт

Ильхам Алиев назвал установку КПП в Лачинском коридоре суверенным правом Азербайджана

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Появление контрольно-пропускного пункта (КПП) на дороге Лачин — Ханкенди является суверенным правом Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, пишет ТАСС.

Речь идет о так называемом Лачинском коридоре, ведущем от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в регионе, это был единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками.

«Установка погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, в начале дороги Лачин — Ханкенди, является суверенным правом страны и выражением обеспечения ее территориальной целостности», — цитирует Алиева его пресс-служба.

23 апреля Ереван сообщил о перекрытии коридора азербайджанской стороной. Дипломаты подали на Баку в Международный суд ООН, который ранее предписал стране воздерживаться от подобных действий.

Согласно Трехстороннему соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном, заключенному после окончания вооруженного конфликта осенью 2020 года, Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев. Тогда Баку взял на себя обязательства о гарантиях безопасного передвижения жителей Нагорного Карабаха по этому маршруту.

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Алевтина Запольская
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