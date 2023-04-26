Армения подала в суд ООН на Азербайджан

Армения заявила о подаче иска в суд ООН из-за действий Азербайджана в Лачинском коридоре

Власти Армении подали иск в Международный суд ООН из-за действий Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян, передает ТАСС.

«Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) у реки Акари (в Лачинском коридоре, связывающем Армению с Нагорным Карабахом - прим. «Ленты.ру»), что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года», — сообщил Самвелян.

Подачу иска ранее анонсировал представитель Еревана по международным правовым вопросам Егише Киракосян. Он упомянул антиармянские митинги экоактивистов, проходившие в регионе, и заявил, что теперь азербайджанская сторона перешла к конкретным действиям, нарушающим решение суда», — заявил Киракосян.

Международный суд ООН 22 февраля 2023 года обязал Азербайджан обеспечивать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по иску «Армения против Азербайджана».

23 апреля в МИД Армении сообщили о перекрытии коридора азербайджанской стороной. Ведомство указало, что установление КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.