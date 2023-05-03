Врачи с Первого канала дали советы по подготовке к экзаменам

Врач Гандельман посоветовал перед экзаменом писать конспекты для лучшего запоминания

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, перечислили лайфхаки для подготовки к экзаменам. Советы по улучшению запоминания материала специалисты дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск передачи доступен на Rutube.

Телеведущие рекомендовали перед экзаменом составлять конспект, чтобы хорошо усвоить материал. Как уточнил Гандельман, писать конспекты нужно от руки. «[Ученые] провели [исследования] и доказали: те, кто пишет от руки, запоминают лучше, чем те, кто печатает на компьютере», — объяснил кардиолог.

Еще одним эффективным лайфхаком Малышева и ее коллеги назвали пересказ материала. Также телеврачи посоветовали при подготовке к экзаменам вместо того, чтобы просто заучивать информацию наизусть, вдумываться в ее смысл. Они заверили, что это поможет запоминанию.

Кроме того, тем, кто готовится к экзаменам, следует периодически менять деятельность, например заняться физической нагрузкой, заявил Продеус. Он уточнил, что физическая нагрузка улучшает кровоток в мозге, и в результате мозг начинает активно работать. Коновалов добавил, что лучше запомнить материал поможет полноценный сон.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» призвали россиян не растирать детей водкой. По словам врачей, попадание в организм ребенка спирта опасно в любых дозах, даже в самых минимальных.