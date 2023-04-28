Врач Елена Малышева призвала россиян не растирать детей водкой

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, педиатр и иммунолог Андрей Продеус призвали россиян не растирать детей водкой. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты категорически не рекомендовали сбивать температуру маленьким детям таким образом. Выпуск доступен на платформе Rutube.

«Ни в коем случае нельзя этого делать. Кожа ребенка является небарьерным органом, поэтому внутрь организма проникает молекулы этанола — спирта, то есть алкоголь», — объяснил педиатр, говоря о растирании детей водкой.

По словам медиков, попадание в организм ребенка спирта вредно в любых дозах, даже в самых минимальных. «Почему так делали? Потому что алкоголь быстро испаряется и можно отдать тепло тела — снизить температуру это поможет, но вреда от этой процедуры в сотни раз больше, и чем младше ребенок, тем более это вредно», — пояснил Продуес.

«Мы живем в XXI веке — это эпоха суперсовременных лекарств, есть детские формы жаропонижающих средств», — отметила Малышева. Она добавила, что в крайнем случае, если ребенку нужно сбить температуру, можно растереть его водой, а не водкой. «Неважно, какая жидкость, любая жидкость будет испаряться», — заключила она.

Ранее Малышева и Продеус перечислили привычки, которые разрушают иммунитет. В их числе врачи назвали пересаливание пищи и слишком частое использование смартфонов.