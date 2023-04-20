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18:38, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки

Врач Продеус назвал пересаливание пищи разрушающей иммунитет привычкой

Фото: Emmy Smith / Unsplash

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус и его соведущая, врач-терапевт Елена Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили привычки, которые разрушают иммунитет. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Одной из вредных для иммунитета привычек специалисты назвали пересаливание пищи. По словам Продеуса, при повышенном количестве соли в организме иммунные клетки перестают работать. В результате, как уточнил врач, это может привести к тому, что человек становится уязвим перед различными инфекциями и может приобрести аутоиммунное заболевание.

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«Что такое аутоиммунные болезни? Это когда иммунные клетки начинают уничтожать организм, это может быть рассеянный склероз и ревматоидный артрит», — пояснила Малышева.

Также Продеус предостерег от слишком частого использования смартфонов и других устройств. «В Великобритании провели специальные исследования, сравнили людей, которые используют гаджеты разное количество времени. Оказалось, что только снижение использования гаджетов на 15 минут в день, на 15 процентов снижает риски респираторных инфекций», — сказал он.

Среди других привычек, негативно влияющих на иммунитет, врачи назвали пропуск завтрака и несоблюдение режима сна. Продеус подчеркнул, что для здоровья иммунитета нужно ложиться спать в 23:00, потому что, по его словам, в это время иммунные клетки начинают восстанавливаться.

Ранее Продеус в программе «Жить здорово!» рассказал, какие надписи на этикетках продуктов вводят покупателей в заблуждение. В их числе специалист назвал пометки «без ГМО» и «без глютена».

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Олег Давыдов
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