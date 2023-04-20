Врач с Первого канала предупредил о вводящих в заблуждение надписях на этикетках

Врач Продеус заявил, что надпись «без ГМО» на этикетках продуктов вводит в заблуждение

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какие надписи на этикетках продуктов вводят покупателей в заблуждение. Выпуск, в котором специалист предупредил о таких пометках, доступен на Rutube.

Одной из вводящих в заблуждение надписей Продеус назвал «без ГМО». Специалист заявил, что на самом деле генетически модифицированные продукты безопасны, и добавил, что люди регулярно употребляют их, не зная об этом.

«ГМО — это генно-модифицированный продукт, то есть ученые-селекционеры что-то сделали с генами продукта. (...) Многие сорта помидоров, особенно морозоустойчивые, имеют ген камбалы, потому что камбала — это рыба северных морей и более морозоустойчивая», — рассказал врач.

Также Продеус призвал не вестись на пометку «без глютена». Он обратил внимание на то, что в последнее время много людей просто так отказываются от него, хотя на самом деле его нужно исключать только тем, у кого диагностировали целиакию, то есть непереносимость глютена. Как уточнил иммунолог, это заболевание встречается у очень небольшого числа людей.

Помимо этого, он сообщил, что продукты с надписью «0 процентов жира» не помогут похудеть. Специалист объяснил, что в обезжиренных продуктах содержится много сахара, и поэтому человек, питаяясь ими, будет только набирать вес.

Ранее Андрей Продеус и его коллеги по программе «Жить здорово!» Елена Малышева и Михаил Коновалов предостерегли три группы людей от интервального голодания. По их словам, эта популярная диета, в частности, противопоказана людям с сахарным диабетом.