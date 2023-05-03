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03:13, 3 мая 2023Экономика

В России предложили массово возводить арендные фермы

«Известия»: в России предложили массово возводить арендные фермы вблизи крупных городов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России предложили массово возводить арендные фермерские хозяйства вблизи крупных городов на землях сельхозназначения. Федеральная компания «Этажи» направила инициативу в Минстрой и Минсельхоз, пишут «Известия».

Отмечается, что мера требуется для развития российского сельского хозяйства, возведения доступного и востребованного жилья и привлечения людей в сферу.

По словам руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, с одной стороны, это поспособствует повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель, а с другой — позволит получить дополнительные ресурсы для увеличения производства сельхозпродукции.

Ранее стало известно, что российские аграрии сократили закупки отечественной сельскохозяйственной техники.

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Юлия Мискевич
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