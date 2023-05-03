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10:21, 3 мая 2023Силовые структуры

ФСБ показала задержание готовившего теракт в Крыму агента украинской разведки

ФСБ показала кадры задержания агента ГУР с позывным Сократ, готовившего теракт в Крыму

ФСБ показала кадры задержания агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Виктория Подвального с позывным Сократ, готовившего теракты в Крыму. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как силовики вытаскивают мужчину из автомобиля, укладывают его на землю и надевают наручники. Также они спрашивают его фамилию, имя и год рождения. Во время допроса Подвальный признался, что его завербовали в июне 2022 году в Кракове. В Польшу он приехал вместе с внуками.

Во время обысков у агента правоохранители изъяли компоненты для изготовления бомб.

По данным ФСБ, агентурная сеть ГУР МО планировала совершить серию террористических актов на территории полуострова. Целью агентов были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Организатором покушений ФСБ называла замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, офицера действующего резерва военной разведки Романа Машовца.

Елизавета Новикова
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