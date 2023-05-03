ФСБ пресекла подготовку покушения украинской разведки на руководителей Крыма

ФСБ России предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова со стороны ГУР Украины

ФСБ пресекла подготовку покушения Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины на руководителей Крыма. Об этом в среду, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики задержали шесть законспирированных россиян и украинцев, действовавших на территории полуострова, а также гражданина Украины и Болгарии, которые оказались причастны к переправке британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств — их из Болгарии через Турцию и Грузию поставляли в Россию под видом электроплит.

По данным ведомства, агентурная сеть ГУР МО планировала совершить серию террористических актов на территории полуострова. Целью агентов были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Организатором покушений ФСБ называла замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, офицера действующего резерва военной разведки Романа Машовеца.

