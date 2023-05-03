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09:53, 3 мая 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла подготовку покушения украинской разведки на руководителей Крыма

ФСБ России предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова со стороны ГУР Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ пресекла подготовку покушения Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины на руководителей Крыма. Об этом в среду, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики задержали шесть законспирированных россиян и украинцев, действовавших на территории полуострова, а также гражданина Украины и Болгарии, которые оказались причастны к переправке британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств — их из Болгарии через Турцию и Грузию поставляли в Россию под видом электроплит.

По данным ведомства, агентурная сеть ГУР МО планировала совершить серию террористических актов на территории полуострова. Целью агентов были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Организатором покушений ФСБ называла замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, офицера действующего резерва военной разведки Романа Машовеца.

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Илона Палей
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